Городок будет работать весь декабрь.

Самый большой в мире пряничный городок открылся в норвежском Бергене. Это местная традиция уже почти двадцать лет. Читайте такжеВ Киеве украсили главную елку страны (видео)

Все сделано из знаменитых имбирных пряников, которые в Норвегии пекут под Рождество. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди почти двух тысяч экспонатов – уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей и даже колеса обозрения. Городок будет работать весь декабрь. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность.

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Автор: Ольга Робейко