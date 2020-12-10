В норвежском Бергене открыли самый большой в мире пряничный город
Самый большой в мире пряничный городок открылся в норвежском Бергене. Это местная традиция уже почти двадцать лет. Читайте такжеВ Киеве украсили главную елку страны (видео)
Все сделано из знаменитых имбирных пряников, которые в Норвегии пекут под Рождество. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Среди почти двух тысяч экспонатов – уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей и даже колеса обозрения. Городок будет работать весь декабрь. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на благотворительность.
Пряничный городок в Норвегии / фото REUTERS
Пряничный городок в Норвегии / фото REUTERS
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