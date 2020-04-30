В Калифорнии океан засветился неоновым светом (видео)

Каждый год вода в океане возле Сан-Диего начинает светиться благодаря необычному природному явлению - биолюминесценции.

Вблизи пляжа в Сан-Диего (Калифорния, США) сейчас можно наблюдать неоновый свет в океане. Оно появляется ежегодно благодаря необычному природному явлению - биолюминесценции.

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Свет вызван крошечным планктоном, который излучает ярко-голубое сияние, когда движется. Обычно днем планктон красный, но с наступлением сумерек становится синим. Его биолюминесценция является естественным защитным механизмом против хищников.

Выглядит это природное явление просто невероятно. Ежегодно на пляжи Сан-Диего приезжали тысячи туристов, чтобы наблюдать неоновое сияние. В этом году через карантин его могут увидеть лишь местные жители. Насладиться явлением можно также виртуально.

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