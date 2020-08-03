В Черногории туристический поток уменьшился на 92% из-за пандемии

Отельеры и владельцы туристического жилья говорят, что они почти вдвое снизили цены, по крайней мере, чтобы получить минимальный заработок.

В пик сезона в Черногории находится чуть более 15 000 туристов, что на 92 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национальной туристической организации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Отельеры и владельцы туристического жилья говорят, что они почти вдвое снизили цены, по крайней мере, чтобы получить минимальный заработок.

Они также заявляют, что не надеются на значительное увеличение туристического потока в оставшуюся часть сезона.

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В южном черногорском городе Ульцинь владельцы заведений общественного питания заявляют, что у них нет даже 5% прошлогоднего оборота. Старый город не был таким пустым десятилетиями.

"Старая часть города была самым посещаемым местом в летние месяцы, а в этом году полностью пуста. Почти никто не ходит по улицам, пляжах, рестораны пустые, музеи - тоже без посетителей", - говорится в сюжете телеканала.

Как сообщал ранее УНИАН, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины возможен только в случае их прибытия авиационным транспортом.

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