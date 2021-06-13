Жаира Болсонару оштрафовали за отсутствие маски.

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за то, что он не носил маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу.

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, Болсонару должен уплатить штраф на сумму почти 90 евро.

По данным СМИ, такие же штрафы оплатят его сын Эдуардо Болсонару и министр инфраструктуры Тарчизио Гомес, которые также находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию во время этого мероприятия.

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Ситуация с коронавирусом в Бразилии

Президент Бразилии известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами, а также скандальными заявлениями.

О коронавирусе Жаир Болсонару говорил как об обычном сезонном гриппе и не считал нужным вводить в стране карантин, пренебрег санитарными нормами, не воспринимал вакцинацию.

Из-за этого в стране вспыхнули протесты. Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы с требованием отставки президента.

Сейчас сенат Бразилии расследует действия президента в связи с пандемией.

Бразилия до сих пор остается в лидерах по распространению коронавируса в мире и одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран.

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Автор: Екатерина Лиманская