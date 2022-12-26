В Австрии по состоянию на утро 26 декабря отыскали всех десятерых лыжников, которых за день до этого накрыло лавиной в популярном горнолыжном районе Лех/Цюрс и которых сначала в прессе признали погибшими.
Как пишет Reuters со ссылкой на Австрийское агентство печати (APA), двое последних людей, которые пропали без вести после схода лавины на западе Австрии, связались с властями вечером в воскресенье, поэтому поисково-спасательная операция была прекращена.
Лавина сошла около 15:00 по местному времени в воскресенье 25 декабря, а первоначальное подозрение о том, что лавина похоронила 10 человек, основывалось на видео одного из лыжников.
Одного человека быстро спасли из снега и доставили в больницу в Инсбруке с серьезными травмами, всего пострадали четверо лыжников.
Остальные лыжники, которых можно было увидеть на видео, связались со спасателями в течение воскресенья вечером. Некоторые спустились в долину самостоятельно и сначала не сообщали о своей "причастности" к инциденту с лавиной.
При этом ранее сообщалось, что к поискам пропавших лыжников привлекали около 100 человек и несколько вертолетов.
Как сообщал УНИАН, ранее группа туристов из Великобритании и США чудом выжила при восхождении ледника в горах Кыргызстана.