Акционерная компания "Укрзализныця" сегодня, 13 ноября, запустила два новых поезда – Львов - Бахмут (№142/141) и Харьков - Николаев (№251/252).
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
В частности, поезд Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня.
"Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 на следующий день. В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки", - сказано в сообщении.
Поезд Харьков – Николаев будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00.
"Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57", - сказано в сообщении.
Отмечается, что также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.
Что этому предшествовало
- "Укрзализныця" назначила на 18 ноября дополнительный поезд "Интерсити+" (№705/706) сообщением Киев - Львов - Киев.
Справка УНИАН
- "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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