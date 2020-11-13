Первые поезда по этим направлениям отправятся сегодня.

Акционерная компания "Укрзализныця" сегодня, 13 ноября, запустила два новых поезда – Львов - Бахмут (№142/141) и Харьков - Николаев (№251/252).

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, поезд Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня.

"Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 на следующий день. В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки", - сказано в сообщении.

Поезд Харьков – Николаев будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00.

"Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" назначила на 18 ноября дополнительный поезд "Интерсити+" (№705/706) сообщением Киев - Львов - Киев.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец