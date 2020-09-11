Высадка на указанных станциях будет проводиться.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 14 сентября закроет продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

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Ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что продажа билетов будет закрыта на поезда: № 81/82 Киев – Ужгород, № 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы, № 122/121 Николаев – Ровно, № 88/87 Ковель – Новоалексеевка, № 108/107 Одесса – Ужгород, № 110/109 Львов – Херсон, № 779/780 Сумы - Киев, Винница, № 786/785 Киев – Шостка, № 774/773 Киев – Шостка, № 45/46 Ужгород – Лисичанск, № 98/97 Ковель – Киев, № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск, № 601/602 Львов – Тячев, № 117/118 Киев - Черновцы.

«До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке. В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя», - говорится в сообщении.

Новые карантинные зоны

С 24 августа 2020 года «Укрзализныця» изменила маршруты и закрыла продажу билетов на некоторых станциях.

С 17 августа 2020 в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. В частности, к "красной" зоне отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 14 августа в Киеве, который попал в "желтую" зону, усилили карантинные ограничения.

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Автор: Александр Куницкий