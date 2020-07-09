На экскурсию в Каменец-Подольский: "Укрзализныця" возобновляет курсирование "Подольского экспресса"

По четным числам в состав поезда будет включаться группа вагонов в Могилев-Подольский.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 17 июля возобновляет курсирование «Подольского экспресса» - поезда сообщением Киев - Каменец-Подольский - Могилев-Подольский.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Телеграм-канале.

Отмечается, что по четным числам в состав поезда будет включаться группа вагонов в Могилев-Подольский.

«Сейчас предусмотрено ограничение по продаже мест в этом поезде - 50% от общего количества», - говорится в сообщении.

Ранее «Укрзализныця» возобновила курсирование пригородных поездов по маршруту Жмеринка – Гречаны.

Напомним, ранее УНИАН Туризм рассказывал о том, что можно посмотреть в Каменец-Подольском.

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