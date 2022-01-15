Авиаперевозчик заявил, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных авиалайнерах Ан-148 нужно провести плановое техническое обслуживание.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, развивающая внутренние авиарейсы, объявила об остановке всех полетов.

Об этом сообщает Avianews.com.

Авиаперевозчик заявил, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных авиалайнерах Ан-148 нужно провести плановое техническое обслуживание.

Air Ocean Airlines пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты. Пассажиры, которые захотят перенести вылет по неиспользованному билету на другую дату, получат скидку 50% на покупку следующего билета.

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Украинское законодательство предусматривает, что авиаперевозчик должен уведомлять пассажиров об отмене рейсов не менее чем за 14 дней до вылета, иначе он обязан выплатить компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от продолжительности маршрута.

Air Ocean Airlines:

Air Ocean Airlines развивалась как региональный авиаперевозчик с полным сервисом. Ее билеты включали багаж и питание. Компания запустила рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков.

Первый рейс Air Ocean Airlines совершила 21 ноября 2021 года. Флот авиакомпании состоял из двух Ан-148. Их выпустили в 2011 и 2012 году на Воронежском авиазаводе. В России они летали в Сибири в авиакомпании "Ангара".

Авиакомпания не стала перекрашивать эти самолеты. Российский флаг и предыдущую российскую регистрацию на фюзеляже закрыли с помощью наклеек.

В конце января 2022 года авиакомпания планировала получить третий самолет Ан-148, который также ранее летал в России.

Отмененные рейсы:

28 декабря 2021 года Air Ocean Airlines отменила рейс Киев-Черновцы до конца осенне-зимней навигации.

8 января 2022 года Air Ocean Airlines официально заявила о временном закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января.