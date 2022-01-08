Пассажирам, купившим билеты, авиакомпания пообещала вернуть деньги.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines официально заявила о временном закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января.

Об этом говорится в сообщении компании. "Сообщаем, что по коммерческим причинам вынуждены с 9 января временно приостановить выполнение рейсов по этому направлению до конца осенне-зимний навигации", - говорится в сообщении компании.

Пассажирам, которые успели купить билеты, авиакомпания пообещала вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться по месту оформления проездных документов: "Запрос на возврат денежных средств за ранее приобретенные авиабилеты необходимо направить на контактный email: [email protected] с указанием выполнения возврата и номером бронирования, или обратиться в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет".

Читайте такжеУкраинский лоукостер разрешил бесплатную перевозку багажа

Как сообщал УНИАН, 28 декабря украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила рейс Киев-Черновцы до конца осенне-зимней навигации. "В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпанией принято решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации", – пояснялось в сообщении авиаперевозчика.