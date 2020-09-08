Министр пригласил представителей украинской общины в Румынии приобщиться к разработке новой политики МИД относительно зарубежного украинства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откроет новое консульство в Румынии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД), в рамках рабочего визита в Румынию Кулеба встретился с представителями украинской общины.

Глава МИД сообщил украинцам Румынии о решении открыть новое консульство Украины, учитывая важность украинско-румынских отношений и необходимость поддержки украинской общины Румынии.

«Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией», - заявил Кулеба.

Он также пригласил представителей украинской общины в Румынии приобщиться к разработке новой политики МИД относительно зарубежного украинства.

«Украина нуждается в новой эффективной политике относительно украинцев за рубежом. Диаспоры изменяются, расширяются территориально, добавляются новые общины. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую мы сможем представить на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей общины участвовать над ее разработкой вместе с командой МИД», - предложил министр.

По словам Кулебы, в орган по разработке новой политики относительно зарубежного украинства должны войти люди, которые понимают проблемы и знают, как их решить.

Глава МИД Украины также вручил председателю Союза украинцев Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской общины - орден "За заслуги" III степени.

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Автор: Юлия Янкевич