Министерство экономики предлагает выделить 200 миллионов гривень на туристические сертификаты, которые можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах для определенных категорий населения.

В Украине хотят финансово стимулировать граждан больше отдыхать в Украине и для этого будут введены туристические сертификаты.

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Как сообщается на странице Travel Press Club в Facebook, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает выделить 200 миллионов гривень на туристические сертификаты, которые можно будет использовать для путешествий по Украине в 2021-2022 годах для определенных категорий населения.

Проект документа с поправками в госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, связанных с борьбой с COVID-19, министерство обнародовало на своем официальном сайте.

Как отмечают в Travel Press Club, подобные программы сегодня успешно работают в разных странах мира. В частности, в Польше сертификаты на 500 злотых (около 130 долларов) предоставляются на каждого ребенка в семье, которые в течение года семья может использовать самостоятельно для проживания в гостиницах, пансионатах или агроусадьбах. Правительство Польши на такую программу выделило почти 3,5 миллиарда злотых (около 90 миллиона долларов).

По аналогичной схеме пошли и в Словении, где на туристические ваучеры для граждан выделили 345 миллионов евро. В частности, несовершеннолетние получали ваучеры на 50 евро, а взрослые - на 200 евро.

В то же время в России правительственная программа кэшбэка используется через туроператоров, которых таким образом стимулируют продавать больше туров по России.

Развитие туризма в Украине в период пандемии

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Автор: Марина Григоренко