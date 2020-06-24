ЕС не определил список стран, для которых откроет границы 1 июля
Послы стран Евросоюза 24 июня не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля.
Как сообщает Радио Свобода, согласование продолжится в пятницу, 26 июня.
Представители стран-членов объединения договорились только, что окончательный список будет состоять из примерно 20 государств мира. Из европейских стран, которые не входят в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства.
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Сначала в списке фигурировала также Грузия (население почти 4 миллиона человек), но пока ее там нет. Некоторые страны-члены сомневаются, что медицинская система этой кавказской страны будет способна справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя фактически сейчас эпидемия в Грузии находится под контролем (по данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 июня в Грузии зафиксировано 914 заражений и 14 умерших от COVID-19).
Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было изначально. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США – 2 347 022, Бразилия – 1 145 906, Россия - 598 878 (данные университета Джонса Хопкинса по состоянию на 24 июня).
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