ЕС не определил список стран, для которых откроет границы 1 июля

Представители стран-членов объединения договорились лишь, что окончательный список будет состоять из примерно 20 стран мира.

Послы стран Евросоюза 24 июня не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля.

Как сообщает Радио Свобода, согласование продолжится в пятницу, 26 июня.

Представители стран-членов объединения договорились только, что окончательный список будет состоять из примерно 20 государств мира. Из европейских стран, которые не входят в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства.

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Сначала в списке фигурировала также Грузия (население почти 4 миллиона человек), но пока ее там нет. Некоторые страны-члены сомневаются, что медицинская система этой кавказской страны будет способна справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя фактически сейчас эпидемия в Грузии находится под контролем (по данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 июня в Грузии зафиксировано 914 заражений и 14 умерших от COVID-19).

Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было изначально. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США – 2 347 022, Бразилия – 1 145 906, Россия - 598 878 (данные университета Джонса Хопкинса по состоянию на 24 июня).

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