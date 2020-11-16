Американский туристический гигант ожидает, что массовый туризм к следующему летнему сезону полностью восстановится.

Для туристической компании Expedia Group ситуация кажется относительно хорошей. Ее отчет за третий квартал 2020 года показал, что она до сих пор зарабатывает 1,5 миллиарда долларов, превосходя ожидания в разгар пандемии коронавируса. Даже если потери компании составили 221 миллион долларов.

Читайте такжеСтало известно, какие зарубежные направления украинцы чаще всего выбирают для зимнего отдыха 2020Часть ее бизнеса, в частности продажа авиабилетов, обвалилась. Однако, другие направления, такие как аренда жилья через платформу VRBO, компенсируют потери, - пишет Bloomberg. Вместо того, чтобы оглядываться на проблемы для бизнеса последних месяцев, исполнительный директор Expedia Group Питер Керн смотрит с оптимизмом на будущее. Он убежден, что скорое восстановление туризма не просто появилось на горизонте, оно уже за углом. И люди будут путешествовать не только лесными тропами, но и живописными, большими, людными городами тоже.

"Рим пережил чуму раз или два. И вот она опять там. Нью-Йорк прошел через все возможные беды. И не впервые мы имеем дело с массовыми беспорядками. Когда я рос в 70-х, это был совсем другой город с точки зрения безопасности. И мы все равно ездили туда", - говорит Керн.

Нью-Йорк действительно сохраняет большую живость, чем многие меньшие города вместе взятые. И по мнению Керна, туристическая отрасль на этот раз отскочит в сторону возрождения быстрее, чем когда-либо до этого времени. Потому что теперь в руках человечества есть "лучшие научные достижения и технологии".

"Это лишь мнение одного человека. Есть и другие, кто говорит, что процесс продлится 3-5 лет. Если завтра скажут, что есть на 100% эффективная вакцина, все сделают себе прививку, будут ли люди жить в глуши? Или в городе? Быстро вернувшись в крупные города, они поймут, что были причины, почему они не хотели жить в глуши раньше", - сказал руководитель Expedia Group.

По мнению Керна, туризм оживится лишь благодаря самим новостям о будущих вакцинах.

"Люди подумают: "Ну, летом Европа уже будет открыта или вакцина уже будет доступна. Поэтому можно бронировать поездку"", - считает он.

Читайте такжеНа райском острове балы хотят запретить алкоголь: туристам грозит тюрьмаНа прошлой неделе Pfizer объявила, что ее потенциальная вакцина от коронавируса эффективна на 90%. На продажи Expedia эти новости особо не повлияли. Но из-за них акции компании подорожали на 22,5% в то же утро. Это же произошло и с акциями других туристических фирм, таких как Marriott International и Park Hotels & Resort. Керн объясняет, что уверенность потребителей не появится за ночь. Она будет расти постепенно.

Кроме новостей о самой вакцине, по его мнению, люди будут все больше уверены в безопасности авиатранспорта и отелей. Поскольку вся индустрия принимает меры безопасности. Поэтому количество заказов начинает расти. Однако, все будет зависеть от того, смогут ли путешественники физически отправиться в свои путешествия. Учитывая то, что Европа снова идет на карантин, закрывая границы, а США вот-вот сделают то же самое, это вопрос остается открытым.

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Перевод: Лесь Дымань