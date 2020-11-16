Для туристической компании Expedia Group ситуация кажется относительно хорошей. Ее отчет за третий квартал 2020 года показал, что она до сих пор зарабатывает 1,5 миллиарда долларов, превосходя ожидания в разгар пандемии коронавируса. Даже если потери компании составили 221 миллион долларов.
Читайте такжеСтало известно, какие зарубежные направления украинцы чаще всего выбирают для зимнего отдыха 2020Часть ее бизнеса, в частности продажа авиабилетов, обвалилась. Однако, другие направления, такие как аренда жилья через платформу VRBO, компенсируют потери, - пишет Bloomberg. Вместо того, чтобы оглядываться на проблемы для бизнеса последних месяцев, исполнительный директор Expedia Group Питер Керн смотрит с оптимизмом на будущее. Он убежден, что скорое восстановление туризма не просто появилось на горизонте, оно уже за углом. И люди будут путешествовать не только лесными тропами, но и живописными, большими, людными городами тоже.
"Рим пережил чуму раз или два. И вот она опять там. Нью-Йорк прошел через все возможные беды. И не впервые мы имеем дело с массовыми беспорядками. Когда я рос в 70-х, это был совсем другой город с точки зрения безопасности. И мы все равно ездили туда", - говорит Керн.
Нью-Йорк действительно сохраняет большую живость, чем многие меньшие города вместе взятые. И по мнению Керна, туристическая отрасль на этот раз отскочит в сторону возрождения быстрее, чем когда-либо до этого времени. Потому что теперь в руках человечества есть "лучшие научные достижения и технологии".
"Это лишь мнение одного человека. Есть и другие, кто говорит, что процесс продлится 3-5 лет. Если завтра скажут, что есть на 100% эффективная вакцина, все сделают себе прививку, будут ли люди жить в глуши? Или в городе? Быстро вернувшись в крупные города, они поймут, что были причины, почему они не хотели жить в глуши раньше", - сказал руководитель Expedia Group.
По мнению Керна, туризм оживится лишь благодаря самим новостям о будущих вакцинах.
"Люди подумают: "Ну, летом Европа уже будет открыта или вакцина уже будет доступна. Поэтому можно бронировать поездку"", - считает он.
Читайте такжеНа райском острове балы хотят запретить алкоголь: туристам грозит тюрьмаНа прошлой неделе Pfizer объявила, что ее потенциальная вакцина от коронавируса эффективна на 90%. На продажи Expedia эти новости особо не повлияли. Но из-за них акции компании подорожали на 22,5% в то же утро. Это же произошло и с акциями других туристических фирм, таких как Marriott International и Park Hotels & Resort. Керн объясняет, что уверенность потребителей не появится за ночь. Она будет расти постепенно.
Кроме новостей о самой вакцине, по его мнению, люди будут все больше уверены в безопасности авиатранспорта и отелей. Поскольку вся индустрия принимает меры безопасности. Поэтому количество заказов начинает расти. Однако, все будет зависеть от того, смогут ли путешественники физически отправиться в свои путешествия. Учитывая то, что Европа снова идет на карантин, закрывая границы, а США вот-вот сделают то же самое, это вопрос остается открытым.
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