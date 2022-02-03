Стоимость тура на студию в Северной Ирландии, где снимали сериал, обойдется в 39,50 фунтов.

В городе Банбридж в Северной Ирландии в начале февраля 2022 года запустили туры по киностудии, где в свое время снимали популярный сериал "Игра престолов" (Game of Thrones).

Фоторепортаж с открытия студии для посетителей 2 февраля опубликовал фотосервис Reuters.

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Теперь в помещениях студии The Linen Mill Studios площадью 10 тысяч квадратных метров все желающие смогут увидеть рельные декорации, в которых снимался один из самых масштабных сериальных проектов последнего десятилетия, а также костюмы героев, элементы грима, восковые фигуры и другие знаковые для сериала предметы, предоставленные компанией HBO, выпускавшей сериал.

В частности, здесь представлены замок Старков Винтерфелл, замки Пайк и Риверран, а также Браавос, Дорн и Королевская Гавань.

На официальном открытии студии присутствовали и некоторые актеры, сыгравшие в сериале, среди которых Дэниел Портман (Подрик Пейн), Наталья Тена (Оша), Иэн Битти (Мерин Трэнт) и Иэн Макэлхинни (сир Барристан Селми).

Для посетителей студия официально заработает с 4 февраля. Взрослый билет обойдется в 39,50 фунтов.

"Игра престолов": интересные факты о сериале

Американский телесериал в жанре фэнтези "Игра престолов" (Game of Thrones), основанный на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина, выходил с 2011 по 2019 годы на HBO. Всего сериал состоял из 8 сезонов.

Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий. Основных три: борьба нескольких влиятельных домов за Железный Трон Семи Королевств; о принцессе-изгнаннице, планирующей вернуть престол своих свергнутых предков; о древнем братстве, охраняющем государство от угроз с севера. Также в сериале присутствуют фантастические существа, в том числе драконы, ведьми и белые ходоки.

Сериал, ставший самым дорогим фентези-сериалом в истории, получил огромную популярность и масштабную фан-базу, одновременно вызвав интерес туристов к локациям, где его снимали – Северная Ирландия, Мальта, Хорватия, Исландия и Марокко.

В 2022 году должен выйти приквел "Игры престолов" – фэнтези-сериал "Дом дракона" (House of the Dragon), события которого будут происходить на 200 лет раньше. Литературной основой сценария станет первый том книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" о завоевании Вестероса Таргариенами и их правлении.

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