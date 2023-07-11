Популярная пляжная страна решила жестко бороться с невоспитанными отдыхающими.

В Португалии любителям пляжного отдыха грозит штраф до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках.

Национальное морское управление (AMN) страны запретило портативные колонки, воспроизводящие звук на большой громкости, после многочисленных жалоб местных жителей и туристов, сообщает SchengenVisaInfo.com.

В случае несанкционированного использования любых звуковых динамиков туристы рискуют получить штраф в размере от 200 до 36 тысяч евро.

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Кроме того, на португальских пляжах действуют такие запреты:

Несанкционированные игры с мячом

Кемпинг вне специально отведенных зон

Рыбалка в местах купания

Нарушение целостности пляжа

Кроме того, на португальских пляжах запретили пролет самолетов на высоте менее 300 метров, за исключением тех, которые предназначены для наблюдения, спасательных операций и разрешенных воздушных видов спорта и отдыха.

Запреты для туристов в Европе

Ранее в Испании ввели штрафы на сумму более 200 евро для тех, кто будет ездить на велосипеде в наушниках.

Тем временем, в Хорватии решили штрафовать туристов на 4 тысячи евро за прогулки з голым торсом.

А вот в итальянском городке Портофино решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

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