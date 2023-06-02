Также стало известно, жители каких стран больше всего любят загорать голышом.

Пляж Холовер (Haulover Beach Park) в Майами в штате Флорида назвали лучшим в мире пляжем для нудистов.

Как пишет Daily Mail, рейтинг основан на исследовании, проведенном брендом нижнего белья Pour Moi, в рамках которого оценивались данные обзоров сотен пляжей по всему миру, на которых разрешено загорать в обнаженном виде.

Интересно, что согласно результатам исследования, Испания и Греция являются одними из лучших стран мира для любителей загорать голышом: в топ-20 лучших пляжей для нудистов попали четыре локации в Испании и три в Греции. Также в рейтинг попали весьма неожиданные места, как, например, пляж Вецаки в Риге (Латвия) и пляж Ханлан-Пойнт в Торонто (Канада), где довольно прохладно – они разделили 14-е место.

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Топ-10 лучших пляжей мира для нудистов

1. Парк Хауловер-Бич, Флорида, США (оценка 97 из 100).

2. Пляж Тамбаба, Бразилия (76/100).

3. Красный пляж, Санторини, Греция (70/100).

4. Пляж Патара, Турция (69/100).

5. Плайя-де-лос-Муэртос, Испания (67/100).

6. Плайя Зиполите, Мексика (66/100).

7. Эс Тренк, Мальорка, Испания (64/100.

8. Прайя-ду-Абрико, Бразилия (63/100).

9. Банановый пляж, Греция (54,9/100).

10. Райский пляж, Миконос, Греция (54,7/100).

Также в рамках исследования было установлено, жители каких стран больше всего любят загорать в обнаженном виде. Для этого использовались данные поиска Google, как часто пользователи из той или иной страны ищут информацию о пляжах, где разрешено находиться голышом, сопоставив эти данные с количеством населения.

Топ-10 стран по количеству любителей загорать голышом

1. Австралия.

2. Новая Зеландия.

3. Нидерланды.

4. Канада.

5. Ирландия.

6. США.

7. Испания.

8. Великобритания.

9. Литва.

10. Исландия.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые популярные пляжи в мире в 2023 году. Уже не первый год подряд возглавил рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканическом острове Фернанду-де-Норонья у побережья Бразилии.

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