В светлое время суток движение лодок и катеров возможно по четко определенным водным участкам.

Военные разрешили "кататься" по рекам Днестр и Турунчук с заходом на озеро Белое, но есть условия.

Как сообщили в Одесской районной военной администрации, издан приказ об установлении особого режима движения внутреннего водного транспорта (маломерных судов) на отдельных участках рек Днестр и Турунчук.

"Режим разработан относительно условий правового режима военного положения. Приказ подписан командующим оперативной группировкой войск "Дунай" и руководством Одесской РВА. Так, разрешено движение не более 10 маломерных судов по четко определенным участкам Днестра и Турунчука по рекреационно-туристическим маршрутам", - рассказали в администрации.

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В частности, речь идет об участках в пределах Днестра - вниз по течению, от впадения Турунчука в Днестр (до 300-метровой зоны перед автомобильным мостовым переходом Маяк).

Также можно "путешествовать" в пределах Турунчука - от места впадения реки Стоячий Турунчук до впадения в Днестр. Что важно: этот маршрут также включает в себя охраняемое озеро Белое и рукав Турунчука, который к нему ведет.

Как уточнили в РВА, движение лодок и катеров разрешено в светлое время суток - с 8:00 до 20:00.

По словам начальника Одесской райадминистрации Юрия Крука, определенные условия должны соблюдать все субъекты хозяйствования в сфере туризма. Чиновник пояснил, что рекреационно-туристическая деятельность в пределах трех громад Одесского района - Беляевской, Маяковской и Яськовской, базируется именно на плавании маломерного флота по рекам Днестр и Турунчук и является своеобразным "магнитом" для туристов.

"Убежден, это решение улучшит туристическую привлекательность района, создаст условия для предпринимателей, работающих в сфере предоставления туристических услуг, что в свою очередь будет способствовать наполнению бюджетов общин", - подчеркнул Крук.

Туризм в Одесской области - новости

Напомним, в Одесской области местные власти обещали открыть туристический маршрут с возможностью посещения озера Белое. Название озеро получило из-за кувшинки белой (водяной лилии), которая его украшает.

До полномасштабного вторжения сюда приезжало много туристов со всей страны. Белое озеро расположено в дельте Днестра, оно соединяется проливом с рекой Днестр и его рукавом Турунчук. На озере растут редкие виды растений и гнездятся много разных птиц.

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