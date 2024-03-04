Многие туристы верят, что если они потрогают грудь статуи Молли Мэлоун, их ждет семь лет счастья.

Городской совет столицы Ирландии Дублина рассматривает меры по защите статуи Молли Мэлоун в центре города из-за того что туристы буквально затерли до блеска ее грудь.

Как пишет The Telegraph, туристы традиционно прикасаются на удачу к культовому памятнику, изображающему вымышленную уличную торговку. Однако недовольные местные жители запустили кампанию по прекращению этой "неуважительной" и "женоненавистнической" практики.

"Большинство людей трогают ее грудь на удачу, это женоненавистническая традиция. Очень много людей шумят вокруг нее, целуют ее в щеку, целуют ее грудь, это все неуместно. Это низводит ее до насмешек и не дает ей статуса национального достояния", – заявила инициатор компании, 22-летняя студентка Тилли Крипвелл, которая регулярно играет музыку возле памятника.

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В свою очередь власти Дублина пообещали рассматреть способы защиты статуи – от просвещения до возведения ограждений вокруг нее или даже переноса памятника на другое место. Там заявили, что от постоянных прикосновений памятник портится, а на его реставрацию понадобятся деньги из бюджета города.

Кто такая Молли Малоун

Девушка по имени Молли Малоун является героиней популярной ирландской песни Molly Malone, также известной как Cockles and Mussels и In Dublin’s fair city.

Песня впервые была опубликована в 1870-1880 годах, а со временем стала неофициальный гимном ирландской столицы. Нанче ее активно используют фанаты футбольных и регбийных команд, также она звучала в культовом фильме Стэнли Кубрика "Заводной апельсин".

Героиня песни – вымышленная милая девушка, которая возила по улицам города тележку с моллюсками и мидиями, а позже умирла от лихорадки. После этого ее призрак якобы продолжил блуждать по улицам города, выкрикивая "Молюски и мидии, живые, живые, ох!".

С годами образ Молли Малоун оброс множеством городских легенд, противоречащих друг другу: одни говорят о ней как о женщине, днем торговавшей моллюсками, а ночью – телом, а другие, наоборот, как о девушке, которая вопреки всему избегала проституции.

Бронзовый памятник Молли Малоун появился в честь празднования первого тысячелетия Дублина в 1987 году – на перекрестке улиц Графтон-стрит и Саффолк-стрит. Статуя в натуральный человеческий рост изображает молодую девушку в платье XVII века с глубоким декольте. Утверждается, что ее декольте столь глубоко из-за того, что в те времена женщины публично вскармливали детей, и такое платье было для этого удобно.

Критикам статуя не понравилась, однако горожане ее полюбили. Сейчас образ Молли Малоун активно используется при изготовлении сувенирной продукции, памятник является одним из самых фотографируемых мест Дублина и местом встреч. При этом многие туристы верят, что если они потрогают грудь статуи Молли Мэлоун, их ждет семь лет счастья.

Как сообщал УНИАН, ранее парламент Италии ужесточил наказание для тех, кто наносит ущерб памятникам и культурным объектам. В частности, принятый закон предусматривает штрафы до 60 тысяч евро за вандализм.

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