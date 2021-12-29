Рейсы будут выполняться с 28 декабря по 17 марта.

Авиакомпания SkyUp запустила зимние рейсы из Киева в Хамбантоту (Шри-Ланка) с 28 декабря 2021 года по 17 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"SkyUp Airlines выполнил рейс из Киева в Хамбантоту – столицу южной провинции Шри-Ланки... Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – в среду, четверг, субботу и воскресенье", – говорится в сообщении.

Полетная программа предусматривает лишь 10-дневное пребывание в Шри-Ланке без возможности изменить дату вылета.

Читайте такжеСтало известно, куда украинцы собираются ехать на новогодние праздникиПерелет длится 10 часов 40 минут с технической остановкой в аэропорту Шарджи (ОАЭ).

Условия въезда в Шри-Ланку для украинцев

Для въезда в Шри-Ланку туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест (на английском языке), сделанный за 72 часа до посадки в самолет (кроме детей в возрасте до 12 лет).

С 1 января 2022 года обязательно необходимо оформить местный медицинский страховой полис с покрытием лечение COVID-19 на сайте www.visitsrilanka.gov.lk. До 31 декабря 2021 года обязательно необходимо оформить Международный медицинский страховой полис с покрытием лечения COVID-19, ведь правительство Шри-Ланки не будет покрывать никаких расходов.

Туристическая виза (30 дней) должна быть оформлена исключительно онлайн на сайте eta.gov.lk. Вы должны получить имейл-подтверждение. Стоимость визы составляет 35 долларов США, которые оплачиваются при оформлении онлайн.

До отлета необходимо обязательно заполнить онлайн-форму Health Declaration Form на каждого туриста отдельно (в том числе детей, независимо от возраста) и загрузить соответствующие документы (сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, первая страница загранпаспорта и тому подобное). После заполнения вы получите уникальный QR-код, который стоит сохранить на телефоне или распечатать для предъявления в аэропорту.

Для полностью вакцинированных туристов (от получения последней дозы прошло не менее 14 дней) на Шри-Ланке нет карантинных ограничений, разрешено свободное передвижение. С собой необходимо иметь оригинал международного сертификата вакцинации (на английском языке). Подходит любой тип вакцины, разрешенный в стране происхождения.

Невакцинированным детям таких туристов (в возрасте от 12 до 18 лет) необходимо сдать ПЦР-тест по прилету (в лаборатории аэропорта или другой лаборатории, сертифицированной Минздравом Шри-Ланки, стоимость составляет 40 долларов США). Если ПЦР отрицательный – нет карантинных ограничений, разрешено свободное передвижение в сопровождении родителей.

Для детей в возрасте до 12 лет не нужно делать ПЦР-тест по прилету – им разрешено свободное передвижение в сопровождении родителей.

Невакцинированным и не полностью вакцинированным туристам необходимо оставаться в так называемой "tourism bio bubble": до момента, пока не пройдет 14 дней после последней дозы вакцины / 7 дней после прибытия для полностью вакцинированных туристов, или 7 дней после прибытия для непривитых туристов.

Для туристов с положительным ПЦР-тестом предусмотрено лечение / пребывание в одном из частных госпиталей или карантинных центрах.

Как сообщал УНИАН, в летнем сезоне SkyUp собирается выполнять рейсы в 30 стран по более чем 100 маршрутам из Киева и регионов.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.