Больше всего людей раздражают туристы, оставляющие мусор в местах отдыха.

Портал Stuff NZ опубликовал список из трех раздражающих привычек туристов, чтобы те смогли учиться на своих ошибках и стать лучшими гостями в будущем.

Как пишет The Sun, первым в списке вещей, от которых туристам стоит навсегда отказаться, является мусор. Местные жители часто критикуют туристов за то, что они оставляют мусор, и это наносит ущерб их природным красотам и достопримечательностям.

В частности, не так давно жители британского Саутенда, куда летом приезжет много гостей из других городов, пожаловлись, что оставленный туристами мусор сыграл свою роль в разрушении местного пляжа Джубили.

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"В 2023 году нет оправдания тому, чтобы выбрасывать или оставлять мусор, особенно одноразовый пластик, во время путешествий. Мы все можем добиться большего. Делайте только фотографии, оставляйте только следы ног", – отметили в Stuff NZ.

Следующими в их списке вещей, которых следует избегать в путешествиях, являются попытки проскочить вне очереди.

"Выскакивание из очереди – одно из тех раздражающих действий, которые показывают, что человек мало заботится о ком-то еще и считает, что его время дороже, чем у других", – пишут авторы рейтинга.

Вместо этого отдыхающих призывают сохранять терпение и соблюдать очередь, таким образом проявляя уважение как к местным жителям, так и к другим туристам.

Третья по значимости ошибка – это пассажиры самолетов, которые берут на борт слишком большие чемоданы в качестве ручной клади. Поскольку места в салоне мало, туристов призывают сдавать в багаж то, что им не нужно на борту, и взять с собой в самолет только самое необходимое.

"Некоторые люди выводят это на совершенно новый уровень, забивая верхние багажные полки и перемещая багаж других путешественников на много рядов от их мест. Пожалуйста, зарегистрируйте этот громоздкий предмет багажа", – пишут в Stuff NZ.

В качестве бонусной раздражающей привычки туристов эксперты назвали слишком длительное "бронирование шезлонгов" на курортах, когда люди, например, кладут полотенце на шезлонг заранее и уходят по своим делам.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, какие пассажиры больше всего раздражают попутчиков на борту самолета.

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