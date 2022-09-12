Теперь россиянам придется получать визы по общим и достаточно жестким правилам.

Дания временно остановила действие соглашения об упрощении визового режима с Российской Федерацией. Между Копенгагеном и Москвой действовало отдельное визовое соглашение.

Об этом пишет сообщает SchengenVisaInfo.com.

Правительство Дании приняло решение, основываясь на рекомендациях Европейского союза и сложившейся ситуации. Кроме того, власти страны ужесточили национальные визовые правила, поэтому россияне будут проходить дополнительным проверки при подаче заявления на получение визы.

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"Вызывает удивление то, что россияне едут в европейские страны, в том числе на отдых, в то время как их страна вторглась в свободную и демократическую европейскую страну. Поэтому я рад, что ЕС только что принял решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Дания поддерживает это, хотя мы не являемся частью соглашения из-за сохранения прав", - заявил министр иммиграции и интеграции Кааре Дыбвад Бек.

Согласно новым правилам, граждане России должны платить повышенный сбор при подаче заявления на получение визы и подчинятся более жестким правилам, что должно послать президенту РФ Владимиру Путину важный сигнал.

Как ранее сообщал УНИАН, Совет ЕС полностью остановил соглашение об упрощении визового режима с Россией. В соответствии с новым решением, которое официально вступило в силу 12 сентября, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро.

Кроме того, россияне столкнутся с увеличением сроков оформления виз и более строгими правилами выдачи многократных виз. Другие страны также уже заявили, что будут применять более строгие правила для россиян, обращающихся за визами, например Черногория.

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