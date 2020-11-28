Высокогорную дорогу государственного значения-Т – 07 – 18 Нижние Ворота-Воловец-Межгорье отремонтировали в рамках программы президента «большое строительство».

На Закарпатье открыли самый красивый автомобильный маршрут в Украине.

Об этом Служба автомобильных дорог в Закарпатской области сообщает в Facebook.

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"Без преувеличения - самый красивый автомобильный маршрут в Украине – открыт!», - сказано в сообщении.

Высокогорную дорогу государственного значения-Т – 07 – 18 Нижние Ворота-Воловец-Межгорье отремонтировали в рамках программы президента «большое строительство».

Сегодня официально по ней открыли движение всех видов транспорта.

"В этом году Закарпатская область, впервые за годы независимости, получила надлежащее финансирование дорожной отрасли. Вместе с Луганской областью – это лидеры по количеству обновленных дорог – 260 км уже готовы, еще 50 – сделаны в нижнем слое.

Первый год «Великого строительства» имел в приоритете дороги международного и национального значения, и благодаря слаженной работе руководства государства, всех ветвей власти мы начали обновлять и территориальные дороги», – отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Общая протяженность дороги - 44,6 км, смета работ составила 669 млн грн.

Т – 07 – 18 Нижние Ворота-Воловец-Межгорье стала одной из первых дорог, которые восстановили в Закарпатье в 2020 году, в рамках программы большое строительство. Она объединяет два основных транспортных потока области: международную трассу М-06 Киев-Чоп и региональную Р – 21 Долина-Хуст, по которой дальше можно выехать на Н – 09 Мукачево – Рахов-Ивано-Франковск - Львов.

Закарпатская область выполняет амбициозный план 2020 года - восстановить 370 км дорог. Сейчас в верхнем слое уже 260 км, добавили в службе.

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Автор: Виктория Токарева