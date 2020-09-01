Верховная Рада Украины 1 сентября 2020 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№2673).
Читайте такжеЗеленский поручил развивать туризм в Украине: требует современную инфраструктуру
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 364, зарегистрированных в сессионном зале.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ предлагает предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.д.) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.
Так, законопроектом, в частности, предлагается установить, что отель - субъект хозяйствования (ныне - предприятие) любой организационно-правовой формы и формы собственности, в собственности или в пользовании которого находится объект недвижимости, состоящий из 6 и более номеров и предоставляющий гостиничные услуги по временному проживанию с обязательным обслуживанием.
Как поясняется в Telegram-канале партии "Слуга народа", в которую входит автор законопроекта Игорь Фрис, в случае его принятия небольшие заведения, предоставляющие гостиничные услуги и которыми руководят ФЛП, смогут называться отелями.
"По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут предоставлять только юридические лица. Мы устраняем эту несправедливость, позволяя небольшим заведениям официально называться отелями и быть полноправными участниками гостиничного рынка", - объясняют в "Слуге народа".
Как отмечается в сообщении, принятие указанного законопроекта позволит:
- стимулировать активизацию рынка гостиничных услуг;
- создать новые рабочие места;
- увеличить поступления в бюджет;
- вывести гостиничный бизнес из тени.
Развитие туризма в Украине: другие новости
- "По стандартам ЕС": в правительстве рассказали, как будут развивать "туристические магниты" Украины
- Диджитализация и "туристические магниты": Минкульт разработал дорожную карту развития туризма в Украине
- Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
- Зеленский поручил развивать туризм в Украине: требует современную инфраструктуру
- В Раде определились, когда займутся развитием туризма в Украине
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.