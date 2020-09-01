Если законопроект примут в целом, небольшие заведения, предоставляющие гостиничные услуги и которыми руководят ФЛП, смогут называться "отелями".

Верховная Рада Украины 1 сентября 2020 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (№2673).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 251 народный депутат из 364, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ предлагает предоставить возможность обращаться за установлением объектам туристической инфраструктуры (гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.д.) соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Так, законопроектом, в частности, предлагается установить, что отель - субъект хозяйствования (ныне - предприятие) любой организационно-правовой формы и формы собственности, в собственности или в пользовании которого находится объект недвижимости, состоящий из 6 и более номеров и предоставляющий гостиничные услуги по временному проживанию с обязательным обслуживанием.

Как поясняется в Telegram-канале партии "Слуга народа", в которую входит автор законопроекта Игорь Фрис, в случае его принятия небольшие заведения, предоставляющие гостиничные услуги и которыми руководят ФЛП, смогут называться отелями.

"По нынешнему законодательству гостиничные услуги могут предоставлять только юридические лица. Мы устраняем эту несправедливость, позволяя небольшим заведениям официально называться отелями и быть полноправными участниками гостиничного рынка", - объясняют в "Слуге народа".

Как отмечается в сообщении, принятие указанного законопроекта позволит:

стимулировать активизацию рынка гостиничных услуг;

создать новые рабочие места;

увеличить поступления в бюджет;

вывести гостиничный бизнес из тени.

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Авторы: Марина Григоренко, Таня Поляковская