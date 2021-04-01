В ДАРТ уверены, что Украине как стране с богатым историческим прошлым и развитой мифологией есть что предложить миру.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) начало работать над новой концепцией мистического туризма.

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Об этом сегодня заявил советник ДАРТ Иван Сыч, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Не секрет, что в любом обществе всегда есть часть людей, которых привлекает что-то незнакомое, неизведанное, то, что сложно объяснить рационально, что связано с мистикой. Украине как стране с богатым историческим прошлым, развитой мифологией есть что предложить миру. Таинственные пещеры, романтические развалины, упоминания о призраках в замках и дворцах, народные мистические обычаи, "лысые" горы, карпатские мольфары, природные аномалии, загадочные истории - все это привлекает туристов", - считает Сыч.

По его мнению, нужно использовать все возможности для развития отрасли и повышения туристической привлекательности регионов. Именно с этой целью ДАРТ начал разработку программы подготовки гидов соответствующего направления.

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Автор: Марина Григоренко