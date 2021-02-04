В частности, в 2021 году будет разработана Государственная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма "Мандруй Україною".

Кабинет министров Украины на заседании 3 февраля 2021 года утвердил "План мероприятий по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

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Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, планом предусмотрен ряд мероприятий в сфере охраны, возрождения и эффективного использования объектов культурного наследия, в том числе, в течение ближайших лет будут отреставрированы и отремонтированы памятники культурного наследия в рамках реализации программы "Большое строительство".

В то же время в 2021-2022 годах в сфере охраны культурного наследия также планируется:

утвердить историко-архитектурные опорные планы с определением границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест;

пересмотреть перечень объектов культурного наследия, включенных в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО;

утвердить научно-проектную документацию по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (архитектурного ансамбля Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, деревянных церквей карпатского региона Украины и Польши, Геодезической дуги Струве);

разработать и запустить информационный ресурс культурного наследия и культурных ценностей.

Кроме того, в 2021 году будет разработана Государственная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма "Мандруй Україною".

В течение 2021-2023 годов в области туризма также планируется:

провести исследование изменений и перспектив развития рынка туристических услуг, изучение существующих целевых аудиторий;

ввести Единый туристический реестр - национальную систему сбора и анализа туристических данных;

создать условия для развития конференц-индустрии, в частности, создать государственное конференц-бюро;

создать и внедрить официальный многоязычный туристический портал;

развивать туристско-информационные центры;

развивать и популяризировать въездной и внутренний туризм в рамках проекта "Мандруй Україною";

реализовать проект "Туристические магниты Украины".

При этом сообщается, что значительный комплекс мероприятий в рамках плана направлен на развитие креативных индустрий. В частности, в 2021 году планируется разработать Государственную целевую национально-культурную программу развития народных художественных промыслов на 2021-2025 годы.

В течение 2021-2023 годов также планируется построить "Дом музыки", создать центры культурных услуг в территориальных общинах, разработать концепцию модели креативных хабов и внедрить пилотный проект по созданию креативного хаба в Киеве, усовершенствовать механизмы финансирования проектов УКФ, стимулировать подготовку местных инвестиционных проектов по развитию культурной инфраструктуры и тому подобное.

Развитие туризма в Украине

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Автор: Марина Григоренко