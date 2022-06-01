Сегодня весь дворцовый комплекс сохранился почти в первозданном виде, поэтому туристы могут насладиться его необычайной архитектурой.

Авторы цикла "Украинские дворцы. Золотое время" продолжают знакомить зрителей 1+1 video и официального YouTube канала 1+1 с величественным архитектурным наследием Украины. В прошедшую пятницу в новом выпуске 8-серийного документального цикла раскрыли секреты малоизвестного имения, который расположен далеко от туристических маршрутов - в Шаровке Харьковской области.

Хозяин дворца в Шаровке, немецкий бизнесмен Леопольд Кениг, был сахарным магнатом. Он приобрел в Харьковской области владение размером с современный город-миллионник, и по воспоминаниям современников, создал на этих землях "маленькую Германию". Говорят, что Кениг был настолько богатым, что летом насыпал в парке горку из сахара, чтобы его дети могли кататься на санках.

Сегодня весь дворцовый комплекс сохранился почти в первозданном виде, поэтому туристы могут насладиться его необычайной архитектурой. Барон устроил свой роскошный дворец с размахом, построив его на основе старого дворцового комплекса, он усовершенствовал территорию вокруг, ведь считал, что все в поместье должно быть достойным королей. Именно поэтому вокруг дворца возводится многоуровневый сквер с местами для отдыха. Две декоративные башенки дворца получили свое практическое применение – они стали водонапорными станциями, чтобы жена барона Каролина Пампель всегда имела теплую воду в своем будуаре.

Обеденный зал во дворце был оснащен механическим лифтом для подачи блюд, а потолок разрисовал один из самых дорогих немецких художников того времени Отто Пеннер. В огромном парке размещался комплекс оранжерей, где даже зимой выращивали цветы, украшавшие интерьеры поместья. В специальных домиках разводили фазанов для стола барона.

После смерти Леопольда Кенига Шаровку унаследовал его сын – Леопольд младший. Как сложилась судьба владельца имения и самого роскошного дворца после прихода на Харьковщину советской власти – смотрите в полном выпуске цикла "Украинские дворцы. Золотое время".

Напомним, в документальном цикле из 8 серий продюсер исторических лент на 1+1 Аким Галимов вместе с командой историков, архитекторов с 3D реконструкций и специалистов VFX воссоздают 8 полностью или частично разрушенных украинских дворцов.

Транслируется проект на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1 каждую пятницу в 19:00.

Проект в 2021 году стал победителем конкурса социально значимого контента PITCH RU 3, который был организован медиаконсалтинговой компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепление Общественного Доверия" (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.

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