Из-за уменьшения туристического потока многие владельцы жилья изменили фокус с туристов на средне- и долгосрочных арендаторов.

Из-за пандемии коронавируса сократилось количество туристов, что привело к уменьшению стоимости аренды жилья - в туристических центрах она упала примерно на 15%.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Airbnb является платформой, которая объединяет арендодателей и арендаторов на рынке краткосрочной аренды жилья. Следовательно, высокая концентрация такого жилья в туристических центрах значительно поднимала общий уровень цен на долгосрочную аренду квартир для местных жителей.

Правительства стран Европы долгое время пытались смягчить влияние аренды через сервис Airbnb на рынок недвижимости и уменьшить количество помещений в туристических центрах.

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"Помочь" властям урегулировать этот рынок смог отток туристов. Как отмечает Reuters, многие владельцы жилья сменили фокус с туристов на средне и долгосрочных арендаторов, начали жить непосредственно в этих помещениях или же вообще их оставили.

Так, за последний месяц количество предложений жилья на одну ночь на Airbnb в 50 крупнейших городах Европы сократилось на 21,9% к предыдущему году.

В компании говорят, что люди начали больше внимания уделять малым городам в противовес туристическим центрам.

"У нас было больше предложений во Франции, Германии, Португалии, Испании и Чехии вместе в конце 2020 года, чем в конце 2019 года", - отметили в компании.

В частности, в Венеции, население которой составляет 60 тысяч людей, туристический поток достигал 20 миллионов человек ежегодно. В январе бронирование в городе сократилось на 67%, и население побуждает власти использовать эту возможность в пользу местных жителей.

В историческом центре Лиссабона, столицы Португалии, бронирование жилья за время пандемии сократились на 20%. Это спровоцировало падение цен на аренду жилья на 15% в период с марта по декабрь 2020 года.

В Праге, столице Чехии, предложения на сайте сократились около половины, а стоимость аренды упала на 8%.

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Автор: УНИАН