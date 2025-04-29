Вулкан Суфриер-Хиллз извергся в июле 1995 года, вызвав пирокластические потоки и падение пепла на большую часть острова.

Монтсеррат - гористый остров в Карибском море и британская заморская территория. За считанные минуты некогда прекрасный город превратился в город-призрак и теперь это пристанище для "темного" туризма.

Как пишет Daily Express, Плимут был столицей до 1995 года, когда разрушительное извержение вулкана пронеслось по острову и вызвало массовую эвакуацию. Хотя жители изначально вернулись в город, второе извержение два года спустя уничтожило большую часть города и стало последним гвоздем в гроб его будущего. Вулкан Суфриер-Хиллз извергся в июле 1995 года, вызвав пирокластические потоки и падение пепла на большую часть острова.

Отмечается, что вулканологи годами предупреждали о разрушениях, которые будут вызваны таким извержением, особенно для столицы, которая находилась всего в 6 километрах.

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Суфриер-Хиллз продолжал извергаться в течение нескольких недель, и в конце августа взрыв покрыл Плимут толстым слоем пепла и сделал небо почти полностью черным. К декабрю 4000 человек - все население Плимута - были эвакуированы. Хотя некоторые вернулись несколько месяцев спустя, к июню 1997 года еще одно мощное извержение убило 19 человек и привело к разрушению пирокластических потоков зданий и аэропорта острова.

Важно, что эта трагедия окончательно определила судьбу Плимута, и с тех пор город так и не восстановился, будучи погребенным под 1,4 метра пепла и получив прозвище "Помпеи Карибского моря".

Город пришел в запустение после масштабных эвакуаций, сделав некогда волшебное место полностью заброшенным. Христофор Колумб впервые открыл Монтсеррат в 1493 году во время своего второго путешествия в Америку, хотя он не причалил на своем корабле. Только в 1632 году, когда остров обнаружили ирландские изгнанники, европейцы начали его заселять.

В этот период многие ирландцы эмигрировали на Карибы, подвергаясь жестоким притеснениям со стороны Оливера Кромвеля, человека, которого широко описывают как первого диктатора Англии.

Интересно, что Монтсеррат часто называют Изумрудным островом Карибского моря из-за большого количества ирландских поселенцев, и наряду с Лабрадором и Ньюфаундлендом в Канаде, это единственное место за пределами Ирландии, где День Святого Патрика является государственным праздником. Теперь путешественники могут увидеть Карибский остров таким, каким он был когда-то, и посещение Плимута разрешено, но, конечно, с предосторожностью.

Новости туризма

Италия может похвастаться примерно 450 прекрасными островами, но недавно один из них привлек внимание своей мягкой майской погодой и великолепным вином.

Пантеллерия, также известная как Черная жемчужина Средиземноморья, расположена между Сицилией и Тунисом и, по мнению туристов, является местом, которое нельзя упускать из виду.

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