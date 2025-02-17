Деревня может похвастаться несколькими замечательными пляжами.

На севере Испании находится потрясающая рыбацкая деревня, которая предлагает одно из самых живописных мест на побережье, с пляжами и старой деревней на фоне заснеженных гор Пикос-де-Эуропа.

Сан-Висенте-де-ла-Баркера в Кантабрии была названа The Guardian одним из "необходимых мест" для посещения на европейском побережье в этом году.

"Эта средневековая рыбацкая деревня ошеломит любого, и добраться до нее можно по низким мостам, которые пересекают устье Эскудо. С тающим снегом Пикос-де-Эуропа за вашей спиной, яркой зеленой травой под ногами, сверкающими реками и залитым солнцем морем впереди, Сан-Висенте весной - это противоядие от зимней спячки", - писали в статье.

Видео дня

Интерестно, что старый город средневековой деревни был объявлен объектом культурного интереса в 1987 году благодаря множеству памятников, включая старую церковь, замок и остатки стен.

Коллекция мостов Сан-Висенте-де-ла-Баркера, включая мост Маса с 28 арками, построенный в 16 веке, также остается неотъемлемой частью идентичности деревни.

Отмечается, что деревня также может похвастаться несколькими потрясающими пляжами, включая Фуэнтес, Примера-де-Сан-Висенте и Эль-Росаль, а также ярким эстуарием, полным ярких лодок. Журналисты отметили:

"Само море скрывается за мысом с белыми песчаными пляжами Мерон и Ойамбре, которые популярны среди серферов. Идиллический пляж Маса, укрытый эстуарием, предлагает виды на красочные лодки, а также легкий доступ к рыбным ресторанам".

Важно, что средневековая деревня сохранила свою тесную связь с морем, а ее порт остается одним из самых загруженных в регионе. Дополнительным преимуществом этого является тот факт, что местные рестораны предлагают лучшую свежую и традиционную кухню.

Например, Sorropotun - тушеный тунец с картофелем - одно из самых символичных местных блюд.

"Для тех, кто жаждет испанского места отдыха, которое источает культурное и историческое наследие, но без толп, которые съезжаются в популярные места страны, как только школы заканчивают учебный год на Пасху, Сан-Висенте-де-ла-Баркера - идеальный выбор", - сказано в статье.

В это время в деревне проводится несколько праздников, которые предлагают посетителям возможность полностью погрузиться в ее культуру и традиции. Сюда входит фестиваль Folia, праздник в пасхальный вторник, когда по улицам проносят статую Девы Марии де ла-Баркера.

В качестве дополнительного бонуса потрясающий природный парк Ойамбре - дом скал, пляжей и лугов - находится прямо у порога Сан-Висенте-де-ла-Баркера, а прибрежные города Комильяс, Суансес и Льянес находятся неподалеку. Например, до Сантандера можно добраться всего за 45 минут.

Новости туризма

Очаровательная деревня Сулошова (Польша) известна во всем мире своей уникальной планировкой. Главная - и единственная - улица имеет длину около девяти километров, а все дома и предприятия сгруппированы по обеим сторонам. Интерестно, что за зданиями во всех направлениях простираются поля, образуя замысловатую мозаику из зеленого и золотого.

Вас также могут заинтересовать новости: