Условия высокогорья являются сложными не только для организма человека, но и для городской инфраструктуры.

Живописные горные городки - достаточно популярное направление туристического отдыха. Но прожить неделю или две в удобном отеле в Карпатах - это одно, а жить годами в высокогорном шахтерском городе - это уже что-то совсем другое.

Всего около 80 миллионов человек живут на высоте более 2500 метров над уровнем моря, преимущественно в Южной Америке, Центральной Азии и Восточной Африке. Однако одно место возвышается над всеми остальными. В перуанских Андах расположен город, который называют "раем дьявола" - Ла-Ринконада. Его 30 000 жителей живут на высоте от 5 000 м до до 5 300 м над уровнем моря, что делает его самым высоким постоянным поселением на Земле.

Как пишет Livescience, 60 лет назад этот город возник, как поселение шахтеров возле золотодобывающей шахты. Жизнь в Ла-Ринконада чрезвычайно сложная. Нет водопровода, канализации и свалки. Еда импортируется из более низких районов, а электричество в городе было проведено только в 2000-х годах.

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Если вы не родились на большой высоте и рискнули подняться на такие высоты, как Ла-Ринконада, одно из первых изменений, которые вы заметите, это увеличение частоты дыхания и пульса. Это объясняется тем, что в воздухе меньше кислорода из-за падения давления на высоте, поэтому легким и сердцу нужно больше работать, чтобы питать ткани.

У некоторых людей может развиться состояние, называемое острой горной болезнью, когда организм пытается приспособиться к снижению уровня кислорода. Это может вызвать такие симптомы, как головная боль, усталость, тошнота и потеря аппетита. Обычно за неделю-две организму удается приспособиться к таким условиям.

Однако жители Ла-Ринконада, кажется, приспособились к среде с низким содержанием кислорода многими способами - увеличение объема легких, повышенная концентрация гемоглобина в крови, что делает ее более густой и позволяет переносить больше кислорода. Но это также порождает риск появления избыточного количества эритроцитов. Также возможны хронические головные боли и одышка. Это квалифицируется как хроническая горная болезнь. От нее страдает каждый четвертый житель города.

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