Причиной стала техническая поломка.

Пассажиры поезда Eurostar, следовавшего по маршруту Лондон - Париж, провели более двух часов в тоннеле под Ла-Маншем. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что пассажиры поезда Eurostar, который вышел рано утром из Лондона в Париж, провели два с половиной часа в Евротуннеле под проливом Ла-Манш из-за технической поломки.

По данным СМИ, поезд отправился в 6:01 по местному времени с вокзала Сент-Панкрас и должен был добраться до Северного вокзала в Париже менее чем за два с половиной часа, но через час после отъезда застрял в тоннеле.

"После длительного ожидания в результате технической поломки пассажиров довезли до Кале, где их пересадили на другой поезд. Они прибыли в Париж с отставанием на шесть часов от графика", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате инцидента поезда Eurostar из Амстердама, Брюсселя и Парижа, следовавшие в Лондон, задержались примерно на 70 минут. Похожая ситуация произошла и с поездами, отправлявшимися в Париж из столицы Великобритании.

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