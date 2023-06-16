Вид гигантская рептилия имела очень устрашающий.

В проливе Ла-Манш на острове Уайт выявили окаменелые останки ранее неизвестного ученым вида панцирных динозавров.

В последний раз останки неизвестного динозавра на этом острове находили еще в 1865 году. Как уточняет Би-би-си, вновь найденный вид принадлежит к тому же семейству анкилозавров. Возраст слоя грунта, в котором были найдены окаменелости, составляет от 66 до 145 млн лет.

Отмечается, что вид гигантская рептилия, которую ученые назвали Vectipelta barretti, имела очень устрашающий. Ее тело закрывал панцирь, а, начиная от шеи, и до середины хвоста по бокам шли ряды длинных шипов.

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Вся эта защита использовалась от нападения хищников, поскольку питалась Vectipelta barretti исключительно растениями.

Как прокомментировал сотрудник лондонского Музея естествознания Стюарт Понд, находка проливает свет на разнообразие видов, обитавших в то время в Англии. А команда археологов, обнаружившая останки, отметила, что место, где был найден Vectipelta barretti, имеет большое значение для понимания причин, по которым вымерли динозавры.

Версий, почему вымерли динозавры, у ученых есть две: столкновение Земли с с астероидом и извержение гигантского вулкана.

Находки останков динозавров

В 2022 году на дне обмелевшей реки в центральном Техасе обнаружились следы динозавра возрастом 113 млн лет.

А в Португалии был обнаружен самый большой зауропод Европы. Ученые заявили, что он принадлежал брахиозавру.

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