Тех, кто имеет транспортные средства, город поощряет использовать электромобили.

Столица Финляндии Хельсинки, несмотря на насыщенную жизнь, имеет одну из лучших в мире систем общественного транспорта, поэтому вам даже не понадобится автомобиль, чтобы передвигаться. Об этом пишет Express.

Отмечается, что согласно исследованию 2022 года, проведенному консалтинговой компанией Oliver Wyman и Калифорнийским университетом в Беркли, финский город занимает пятое место в Индексе готовности к городской мобильности.

"Хельсинки отличается своим исключительным сообщением, зонами, свободными от автомобилей, и экологически сознательным подходом, который способствует превосходному качеству воздуха и минимальному шуму и световой нагрузке", - говорится в статье.

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Авторы указывают, что в градостроительной политике Хельсинки предоставляется приоритет удобным для пешеходов зонам и эффективному транспорту, что позволяет жителям и гостям города легко ориентироваться:

"Большие зоны, свободные от автомобилей, превратили окраины в гавани чистого воздуха и спокойствия".

В то же время тех, тех, кто имеет транспортные средства, город поощряет за использование электрических моделей, что еще больше уменьшает выбросы. Но что делает Хельсинки действительно замечательным городом - это разветвленная сеть мультимодального общественного транспорта.

"От автобусов, трамваев и линий метро до пригородных поездов и паромов - любой уголок региона Хельсинки доступен. Жители, живущие вдали от центра города, имеют такой же уровень мобильности, как и жители центра города. Сеть полностью интегрируется с надежной национальной железнодорожной системой Финляндии, что позволяет удобно путешествовать по стране", - пишет издание.

По словам авторов, удобное приложение для планирования путешествий объединяет все виды транспорта, делая навигацию простой и эффективной. А обязательства Хельсинки по устойчивому развитию отражает политику скандинавских стран, где общественный транспорт создан для минимизации воздействия на окружающую среду.

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