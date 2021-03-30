Премьер поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел проработать механизмы, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать по другим странам в период пандемии.

Читайте такжеПрорабатываются разные решения: в МИДе рассказали о ситуации с "паспортами вакцинации" для путешествийКак сообщила пресс-служба правительства, об этом премьер-министр заявил во время онлайн-совещания.

«Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру», - отметил Шмыгаль.

Во время совещания он поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы присоединиться к такой работе и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

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Автор: Леся Лещенко