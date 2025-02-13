Морской маршрут из итальянского города Триест возобновит работу после 30-летнего перерыва.

С 26 июня 2025 года пять живописных пляжных курортов Италии, Хорватии и Словении соединят паромом. Он должен улучшить сообщение по всему островному региону Истрия, наряду с недавно анонсированным поездом через три страны, идущим из итальянского Триеста в хорватскую Риеку.

Как сообщает Travel Off Path, морской маршрут, соединяющий итальянский город Триест, расположенный в северо-восточной части страны, с портовыми городами Словении и Хорватии, возобновит работу после 30-летнего перерыва.

В частности, круговой паром, начинающий и заканчивающий свой путь в Триесте, будет останавливаться в самом оживленном прибрежном городе Словении Пиране, а также делать три остановки в Хорватии – в портах Пореч и Ровинь, а также в Мали-Лошинь, главном городе острова Лошинь.

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Отмечается, что паромы уже ходили по этому региону с 1963 года, когда судно Edra заходило в каждый крупный город вдоль побережья Истрии, от Италии до Хорватии, пока его не закрыли в 1990 году, когда напряженность в Словении и Хорватии была высокой, в частности, из-за югославской войны.

Теперь жепассажирам будут доступны четыре отдельных маршрута с заходами в разные порты в разном порядке. В частности, расписание будет включать два еженедельных отправления по маршруту "Триест–Пиран–Пореч–Ровинь" и еще два рейса по маршруту "Триест–Ровинь–Мали–Лошинь". Аналогичным образом, суда будут отправляться по более скоростным маршрутам "Триест–Ровинь–Мали–Лошинь" и "Триест–Пореч–Пиран" дважды в неделю.

Главное отличие от предыдущего сервиса Edra заключается в том, что паромы не будут заходить в хорватские порты Умаг, Новиград и Пула.

На данный момент это будет сезонный маршрут, охватывающий три летних сезона с 2025 по 2027 год (с возможностью продления до 2028 года, если он окажется успешным). Рейсы будут осуществляться с 26 июня до начала сентября.

Хотя цены еще не подтверждены, авторы материала предполагают, что они будут варьироваться от 30 до 60 долларов, исходя из средней цены на паром в регионе.

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