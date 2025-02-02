Эти направления особенно привлекательны для тех, кто не любит толп туристов и лишних расходов.

Если вы планируете провести летний отпуск на средиземноморье и желательно без массового туризма, то перечень самых спокойных мест, составленный экспертами на 2025 год, вам очень понадобится.

Вот 5 по-настоящему спокойных средиземноморских жемчужин, которые предлагают теплую погоду, культурные достопримечательности и, в некоторых случаях, гораздо более низкие цены, пишет Traveloffpath.

1. Порто-Веккьо, Франция

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Скрытое сокровище Корсики с узкими улочками и средневековой цитаделью наверху. Главная площадь окружена сувенирными магазинами, французскими бистро и итальянскими тавернами.

Посетители не должны упустить возможность исследовать великолепный генуэзский замок, расположенный на холме с видом на Порто-Веккьо, или отдохнуть на потрясающем пляже Паломбаджа, где алебастровый берег встречается с морем ярчайшего синего цвета.

Вы будете удивлены, насколько доступно по ценам здесь проживание по сравнению с другими местами на юге Франции: в отеле Alcyon одноместные номера стоят $89, или вы можете остановиться в 3-звездочном отеле Le Mistral, всего в 6 минутах ходьбы от центра города, за $79 в за ночь.

2. Корчула, Хорватия

Корчула может показаться крошечной, но она полна чудес: от дома Марко Поло (ходят слухи, что легендарный исследователь родом с этого острова, а не из Венеции) до Пупнатской Луки в форме полумесяца, тихой бухты, окаймленной кристально чистой Адриатикой.

Другие достопримечательности острова включают город Корчула, обнесенное стеной прибрежное поселение и крупнейший на Корчуле город, с мощеными улочками и многовековыми домами, а также рыбацкую деревню Вела Лука, излюбленное место гурманов острова.

Обязательно попробуйте их далматинскую ветчину и домашний сыр пашки, а также отведайте местное мороженное.

3. Химара, Албания

Албания, возможно, не является первым выбором для средиземноморского отдыха, но не стоит так быстро отказываться от нее, когда здесь находится великолепная Химара.

Конгломерат деревень возле Ионического море, один из самых недооцененных районов Средиземноморья, и окруженный Кераунскими горами, источает очарование Старого Света с албанско-греческим наследием, историческими поселениями, расположенными на вершинах скал, и разрушенными замками.

В целом Албанская Ривьера является одним из самых дешевых пляжных направлений в Европе, где обеды в местных ресторанах стоят всего $10, а отремонтированные современные виллы на берегу моря начинаются от $57.

4. Бриндизи, Италия

На каблуке итальянского сапога, находится Бриндизи, менее известная альтернатива, которую обычно пропускают туристы.

В городе, которому более двух тысячелетий, есть краснокаменный Арагонский замок, возвышающийся у входа в гавань, а Старый город представляет собой лабиринт пастельных зданий, римских руин и семейных тратторий, где подают свежие морепродукты и пасту.

В 29 минутах езды от Бриндизи находится Лидо Морелли - это белоснежный песчаный пляж с бирюзовыми водами, а еще в 20 минутах езды находится Лидо Спеккьолла - малолюдная песчаная полоса, идеально подходящая для отдыха.

Не забудьте заглянуть в La Locanda del Porto. Он не только предлагает захватывающий виды на порт Бриндизи, здесь подают лучшие спагетти с меч-рыбой в городе.

5. Фолегандрос, Греция

Это типичный греческий остров с небольшой территорией. Его маленькая столица Хора находится на скалистом холме, а знаковая церковь Панагии возвышается на самой высокой вершине. Каждая пешеходная тропа ведет к захватывающим видам, и здесь есть белые городские пейзажи, пляжи и изобилие секретных бухт, без туристов.

На острове не так много отелей, но те, что есть, взимают только плату ($83-95), а ваши ужины в To Zimaraki также будут дешевыми.

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