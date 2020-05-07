В Грузии назвали сроки открытия границы для иностранных туристов
Грузия будет готова принять иностранных туристов с 1 июля.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинский "Первый Канал".
"С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических услуг", - заявил Гахария.
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По его словам, с 1-го июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.
"Мы сделаем это путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с соседними странами, а также путем создания возможностей для безопасных коридоров с точки зрения двусторонних переговоров со странами, которые представляют для нас туристический интерес. Эти переговоры уже начались", - сказал Гахария.
Напомним, в марте правительство Грузии запретило въезд в страну для иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса.