Пограничники уточнили, кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину

Кабмин расширил список лиц, которым не обязательна самоизоляция.

В Государственной пограничной службе Украины напомнили, каким категориям граждан можно не проходить самоизоляцию по возвращению в страну из-за границы.

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Как сообщается на сайте ГПСУ, согласно решению правительства, расширена категория лиц, которым не обязательна самоизоляция.

Кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину из других стран

Так, в перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Кроме того, по ранее установленным правилам, исключение по самоизоляции при пересечении границы также составляют:

лица, не достигшие 12 лет;

лица, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО «Партнерство во имя мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Что делать тем, кто должен уйти на самоизоляцию

Напоминается, что лицо, которому необходимо пройти самоизоляцию в связи с пересечением госграницы, обязано установить и активировать мобильное приложение "Дій вдома", а в случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

Самоизоляция или обсервация прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения государственной границы.

Кроме того, пограничники отказывают в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19.

Такое требование не касается отдельных категорий иностранцев, которые четко определены вышеуказанным постановлением Кабмина.

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Автор: Антонина Доломанжи