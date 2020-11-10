Впрочем Санта-Клаус призывает человечество не нервничать и уверяет малышей, что подарки вместе с командой будет доставлять несмотря на пандемию.

Санта-Клаус официально открыл рождественский сезон - впрочем, в этом году был вынужден сделать это онлайн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О начале праздничного периода сказочный дедушка объявил в своей резиденции в финском Рованиеми. Родной город Санты во время пандемии страдает от нехватки гостей - поток туристов уменьшился аж на 90%, в основном из-за карантинных ограничений на путешествия.

Финские турфирмы прогнозируют, что приезжать как обычно люди смогут аж осенью следующего года.

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Впрочем Санта-Клаус призывает человечество не нервничать и уверяет малышей, что подарки вместе с командой будет доставлять несмотря на пандемию. И предлагает быть в праздничный сезон вместе с близкими хотя бы онлайн и настраиваться на позитив.

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Автор: Денис Прядко