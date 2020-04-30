В Китае открыли мост, который окрестили "лентой Мебиуса" (видео)

У моста сложная конструкция, выходы и переходы находятся на разных уровнях.

В китайском городе Чэнду открыли необычный многоуровневый мост, ставший новой "визитной карточкой" города.

Местные жители уже успели окрестить его "лентой Мебиуса" за псевдобесконечные переходы и "зацикленные" перекрестки. Ролик с видеообзором моста разместили на YouTube.

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Длина моста - 185 метров, а высота - 24 м. Выходы и переходы на нем располагаются на разных уровнях, поэтому мост соединил не только два берега, но и парки, расположенные по соседству с ним. Ночью мост освещается LED-лампами, привлекая сотни туристов.

Лента Мёбиуса - непрерывный двухмерный объект с односторонней поверхностью, где можно из одной точки такой поверхности попасть в любую другую, не пересекая край. Символизирует бесконечность, поскольку не имеет ни начала, ни конца.

Если допустить, что по этой фигуре будет идти человек, то через некоторое время он вернется к началу своего пути, но в зеркальном отображении самого себя.

Как сообщал ранее УНИАН, вблизи пляжа в Сан-Диего (Калифорния, США) сейчас можно наблюдать неоновый свет в океане. Оно появляется ежегодно благодаря необычному природному явлению - биолюминесценции.