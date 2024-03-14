Нежные и ажурные французские блинчики готовятся всего из трех ингредиентов.

Французские блины крепы (crêpes) очень напоминают наши налистники, но тоньше и нежнее. О том, как готовить французские блинчики, рассказала в своем блоге Анина Белль, жена шефа ресторана со звёздами "Мишлен". Она поделилась рецептом настоящих классических крепов из трёх ингредиентов с дополнительным продуктом для нежного вкуса, какими их готовит французский шеф.

Для приготовления французских блинчиков крепов нужно лишь три продукта: молоко, яйца и мука. А особенно нежный вкус им придаст сливочное масло. Готовить блинчики Анина советует на антипригарной сковороде, а подавать - с нутеллой, джемом, взбитыми сливками или с сахаром и лимонным соком.

Классические французские блинчики

Ингредиенты:

Видео дня

мука - 1 стакан;

молоко - 2 стакана;

яйца - 3 шт.;

для смазывания сковородки - сливочное масло.

Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 10 блинчиков.

Яйца взбейте с молоком. По желанию добавьте в основу для теста сахар, ванилин или соль. Затем просейте в жидкую смесь муку и перемешайте до однородности, чтобы не было комочков.

Чтобы французские блины получились нежными и однородными, тесто после замешивания рекомендуется оставить на ночь в холодильнике, накрыв пленкой. Однако сама Анина признается, что ей редко хватает терпения для этого шага.

На среднем огне разогрейте сковороду. На горячую поверхность выложите сливочное масло (примерно 1 столовую ложку) и дайте ему растаять. Затем вылейте половину половника блинного теста и распределите по сковороде. Тесто должно быть очень тонким. Готовьте тесто 1-2 минуты с каждой стороны и переворачивайте, когда на блинчиках появятся тонкие пузырьки.

Готовые блинчики накрывайте пленкой или крышкой от сковороды, чтобы они оставались мягкими. Жена французского шефа рекомендует немного смазывать сковороду маслом перед жаркой каждого блинчика.

Вас также могут заинтересовать новости: