Французские блины крепы (crêpes) очень напоминают наши налистники, но тоньше и нежнее. О том, как готовить французские блинчики, рассказала в своем блоге Анина Белль, жена шефа ресторана со звёздами "Мишлен". Она поделилась рецептом настоящих классических крепов из трёх ингредиентов с дополнительным продуктом для нежного вкуса, какими их готовит французский шеф.
Для приготовления французских блинчиков крепов нужно лишь три продукта: молоко, яйца и мука. А особенно нежный вкус им придаст сливочное масло. Готовить блинчики Анина советует на антипригарной сковороде, а подавать - с нутеллой, джемом, взбитыми сливками или с сахаром и лимонным соком.
Классические французские блинчики
Ингредиенты:
- мука - 1 стакан;
- молоко - 2 стакана;
- яйца - 3 шт.;
- для смазывания сковородки - сливочное масло.
Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 10 блинчиков.
Яйца взбейте с молоком. По желанию добавьте в основу для теста сахар, ванилин или соль. Затем просейте в жидкую смесь муку и перемешайте до однородности, чтобы не было комочков.
Чтобы французские блины получились нежными и однородными, тесто после замешивания рекомендуется оставить на ночь в холодильнике, накрыв пленкой. Однако сама Анина признается, что ей редко хватает терпения для этого шага.
На среднем огне разогрейте сковороду. На горячую поверхность выложите сливочное масло (примерно 1 столовую ложку) и дайте ему растаять. Затем вылейте половину половника блинного теста и распределите по сковороде. Тесто должно быть очень тонким. Готовьте тесто 1-2 минуты с каждой стороны и переворачивайте, когда на блинчиках появятся тонкие пузырьки.
Готовые блинчики накрывайте пленкой или крышкой от сковороды, чтобы они оставались мягкими. Жена французского шефа рекомендует немного смазывать сковороду маслом перед жаркой каждого блинчика.