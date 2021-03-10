В частности, в черте города уже нашли участок для строительства музея и "Конгресс-центра".

В Офисе президента Украины заявляют о планах построить большой музей во Львове.

Читайте такжеЛьвовские медики нарядили городские скульптуры львов в вышиванкиКак передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сказал во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"Мы нашли участок в черте города, где хочется, и мы сейчас над этим работаем, построить "Конгресс-центр" и большой музей для Львова, которого не хватает. Это большой комплекс, ивент-холл, "Конгресс-центр", музейный комплекс, которые мы будем пытаться (построить). Я думаю, что в этом году начнется активная фаза нашего сотрудничества: государственная власть, местная власть, областная власть, а также инвесторы. Это самый хороший пример, когда все вместе объединяются и строят то, о чем будут говорить через несколько десятков лет, и уже это будет культурным наследием для следующих поколений", - подчеркнул Тимошенко.

Также он сказал, что Львову не хватает большого "Конгресс-центра" именно для бизнес-туризма. "Это другой турист, который тратит другие деньги, оставляет их в громаде, оставляет их в виде налогов", - отметил Тимошенко.

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Автор: Виталий Саенко