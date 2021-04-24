В Черновцах сегодня на озере вблизи парка «Жовтневый» состоялось открытие корабельного сезона.
Как передает корреспондент УНИАН, местная общественная организация «Клуб исторической реконструкции «Берсерк» ознакомила черновчан и гостей города с боевым кораблем викингов, на котором все желающие имели возможность поплавать по озеру.
Представители «Берсерка», одетые в средневековые доспехи, демонстрировали местным жителям, как правильно грести на лодке.
Также на берегу недалеко от озера обустроили небольшой викинговый городок, где посетители имели возможность примерить доспехи, прикоснуться к настоящему металлическому мечу или сфотографироваться на оригинальном кресле-троне.
Председатель клуба Андрей Охримовский работает врачом скорой медицинской помощи, а занятия исследованием эпохи Средневековья называет собственным увлечением.
"Мы исследуем период с IX по XI век. Это как раз времена Киевской Руси. Тогда как раз начиналось становление государственности, первые князья, первые войска и другие образования... Наша цель – популяризация активного образа жизни», – рассказал он.
По словам Охримовского, клуб "Берсерк", кроме корабельного дела, занимается изучением материальной культуры и быта.
"Вся наша одежда, все наши доспехи сделаны на основе археологических находок времен Киевской Руси», – сообщил он.
Корабль, который сегодня «викинги» продемонстрировали черновчанам, приехал из Германии. Это - копия скандинавских дракаров.
По словам Охримовского, особенностью этой лодки является то, что она создана для плавания даже на самых маленьких реках и водоемах. А еще существует возможность компактной перевозки ее по суше.
Вместе с тем, организатор события рассказал, что вскоре клуб «Берсерк» начнет строительство еще одной деревянной лодки. Процесс работы будет происходить в указанном парке, к нему сможет присоединиться любой желающий, чтобы попробовать себя в качестве древнего кораблестроителя.
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"Этот корабль будет точным аналогом лодии времен Киевской Руси. Указанный проект будет иметь образовательный характер. Любой желающий сможет прийти, взять в руки инструменты и мастерить», – сообщил Охримовський.
По его мнению, эти мероприятия могут заинтересовать не только местных поклонников эпохи Средневековья, но и в будущем станут одной из важных туристических изюминок Черновцов.
Охримовский добавил, что клуб ожидает туристов, которых с удовольствием обучат истории, тонкостям корабельного дела и будут тренировать, как плавать на лодках.
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