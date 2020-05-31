В Париже открыли площадь перед собором Нотр-Дам

Площадь была закрыта более года из-за пожара в соборе.

В Париже открыли для посещения площадь перед собором Парижской богоматери, которая была закрыта более года из-за масштабного пожара.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на мэрию.

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Утром возле площади убрали ограждения, а после обеда ее открыли для посещения.

После пожара на площади обнаружили высокую концентрацию свинца, но благодаря очистке ее удалось снизить.

Архиепископ Парижский Мишель Опет сказал, что такое событие в день католической Пятидесятницы является знаком и символом освобождения.

Как сообщал УНИАН, в Париже вечером 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр-Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

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