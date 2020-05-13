Проезд транспорта ограничат: нацпарк "Синевир" заработал после карантина
Проезд автомобилей к озеру Синевир в Закарпатской области в воскресенье и праздничные дни планируют запретить.
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Об этом сообщает zruchno.travel со ссылкой на администрацию Национального природного парка "Синевир".
Кроме того, будет полностью прекращено движение любого транспорта до озера в брачный период лягушек, который проходит в первой половине мая.
"Национальный природный парк "Синевир" намерен запретить движение транспорта до озера Синевир в воскресенье и праздничные дни, то есть в период, когда самый больший поток туристов. Также есть намерение полностью прекратить движение любого транспорта до озера в брачный период лягушек, который проходит в первой половине мая", – говорится в обращении администрации нацпарка.
Отметим, Национальный природный парк "Синевир" возобновил работу после двухмесячного карантина 11 мая. Пока что вход в парк доступен только при наличии защитной маски или респиратора. Перемещаться по парку разрешено группами не более 3 человек и при соблюдении дистанции не менее 1,5 м.
В этом сезоне цена билета на территорию озера Синевир составляет 25 гривень для взрослых и 10 гривень для школьников и студентов. Столько же стоят билеты при посещении урочища "Черная речка", а также реабилитационного центра бурых медведей.
Дополнительно взимается плата при въезде на автотранспорте: на мотоцикле – 30 гривень; на легковом автомобиле – 75 гривень; на микроавтобусе до 8 человек – 120 гривень; на микроавтобусе более 8 человек – 165 гривень.
Также возможна организация экскурсионного сопровождения – 90 гривень для групп до 20 человек.
Как сообщал УНИАН.Туризм, также на Закарпатье после ослабления карантинных ограничений с 11 мая открыли для посетителей знаменитую "Долину нарциссов".
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