Долину нарциссов на Закарпатье открыли для посетителей

Посетители должны соблюдать карантинные правила - носить маски и соблюдать дистанцию.

На Закарпатье после ослабления карантинных ограничений с 11 мая открыли для посетителей "Долину нарциссов".

Об этом сообщается на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

"С 11 мая 2020 года разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности в Долине нарциссов, и других рекреационных зонах под открытым небом", - говорится в сообщении.

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В то же время там отметили, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга в 1,5 метра, и ходить в группах не более трех человек.

Неподалеку от города Хуст на Закарпатье ежегодно в мае цветет уникальная Долина нарциссов, однако из-за карантина в Украине в связи с COVID-19 до 10 мая 2020 года заповедник был закрыт.

Как сообщал УНИАН, в Украине вступают в силу некоторые послабления карантина с 11 мая. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобное.

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