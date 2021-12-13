Цена фиксированная – 50 гривень.

От железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до горнолыжного курорта "Буковель" и обратно начали курсировать автобусные шаттлы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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13 декабря 68 из 100 пассажиров, прибывших на поезде № 55 Киев – Рахов до остановки Татаров-Буковель, выбрали для трансфера автобусные шаттлы.

Время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам.

Расстояние в 15 км автобусы преодолевают за 20 минут.

Цена фиксированная – 50 грн.

"Укрзализныця" и зимние праздники:

"Укрзализныця" возобновила на период зимних праздников курсирование "Лыжного экспресса" Киев - Славское. Поезд будет курсировать 24, 26 и 30 декабря, а также 2, 6 и 8 января.

10 декабря 2021 года "Укрзализныця" заявила о том, что добавит вагоны к горнолыжным новогодним поездам.

Автор: Елена Коваленко