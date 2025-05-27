Вместо машин местные жители используют ослов, а водные такси также являются основным видом транспорта.

Потрясающий греческий остров является зоной, свободной от автомобилей, а это значит, что роскошные виды покачивающихся рыбацких лодок, побеленных домов и лабиринта очаровательных переулков можно осмотреть пешком, на лодке или даже верхом на лошади.

Как пишет Daily Express, греческий остров Гидра находится менее чем в двух часах езды к югу от Афин на пароме, что делает его удобным местом для однодневной поездки вдали от оживленных улиц греческой столицы.

"Но именно отсутствие автомобилей на Гидре действительно выделило этот потрясающий остров на карте. Решение было принято в соответствии с президентским указом 1950-х годов, направленным на сохранение его уникального архитектурного облика наряду с традиционным образом жизни. Результат? Тихий рай, визуально привлекательный своим очарованием и безмятежностью", - сказано в статье.

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Отмечается, что крутые узкие улочки острова делают автомобили совершенно непрактичными, когда дело доходит до навигации. Вместо этого местные жители используют ослов, а водные такси также являются основным видом транспорта.

При этом на живописном греческом острове, входящем в группу островов Саронического моря, есть гораздо больше, чем просто зоны, свободные от автомобилей, например, изысканная архитектура и неоклассические каменные особняки, которые красиво возвышаются над портом острова.

Квинтэссенция греческих побеленных домов разбросана повсюду, привлекательно спиралевидно отходя от набережной. А необычная связь острова с певцом Леонардом Коэном также добавляет ему уникальности и таинственности.

Интересно, что Коэн посетил Гидру в 1960-х годах и был настолько поражен ее поэтической красотой, что купил дом на острове, который в свою очередь отдал дань уважения легендарному художнику, поставив скамейку, посвященную ему.

Коэн решил прожить на острове несколько лет и даже написал "Птицу на проводе", которая, как говорят, была вдохновлена ​​Гидрой, а американский романист Генри Миллер описал это греческое место как "воплощение безупречной анархии". Температура на Гидре в июне в среднем составляет 29,5 градусов, а климат обычно теплый и солнечный, предлагая множество захватывающих занятий, включая исследование живописных пляжей, походы, сноркелинг и дайвинг.

"Что касается мест, которые обязательно нужно посетить при посещении Гидры, уникальные впечатления можно получить на горе Эрос, на пляже Святого Николая и в монастыре Профитис Илиас, а также в особняке Лазаря Кундуриотиса и монастыре Комисеос Теотоку", - пишут эксперты.

Новости туризма

Греция - очень популярное туристическое направление среди отдыхающих со всех уголков Европы и поэтому некоторые из потрясающих греческих островов немного переполнены.

Лучшими примерами являются Миконос и Родос, но все еще есть места, где люди могут получить заслуженный отдых, не пробираясь сквозь армию туристов. Одним из них является Андрос - очаровательный остров в самой северной части группы Кикладских островов, который часто называют одним из самых охраняемых секретов Греции.

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