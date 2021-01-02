Вместе с тем, три страны решили возобновить авиасообщение с Великобританией несмотря на мутации коронавируса.

В Турции нашли новый штамм коронавирусной инфекции у 15-ти человек, прибывших в страну из Великобритании.

Поэтому Анкара прекратила въезд в страну из Британии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттере, пишет 24 канал.

"В ходе проведенных исследований было выявлено мутировавший вариант коронавируса в 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены", – заявил Коджа.

Все инфицированные новым штаммом коронавируса прибыли в страну из Великобритании, где ранее обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Согласно данным исследований, он на 50-74% опаснее, чем вирус SARS-CoV-2.

Читайте такжеСтало известно, с какого числа Турция будет требовать тесты на COVID - 19 от туристов

К слову, Турция требует от туристов результаты ПЦР-тестов. Требование будет действовать минимум до 1 марта 2021 года. Кроме того, отрицательный результат теста на коронавирус нужен тем, кто прибывает в страну транзитом.

Мутированный штамм коронавируса

Вместе с тем, три страны решили возобновить авиасообщение с Великобританией после того, как в стране в декабре заявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Латвия возобновляет перелеты с Великобританией со 2 января, сообщило Министерство транспорта страны в Twitter, пишет ТСН.

Отмечается, что решение о прекращении полетов приняли из-за распространения в королевстве нового штамма коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня временный запрет на перелеты снимает Норвегия, передает Sky News. Впрочем, власти обязали тех, кто прибывает из-за рубежа, сдавать тесты на COVID-19.

К решению возобновить авиасообщение с Британией присоединилась и Индия. Перелеты будут осуществляться с 8 января.

Напомним, 20 декабря Великобритания заявила о появлении нового мутировавшего штамма коронавирус "VOC – 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, вирус может быть на 70% более заразным.

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Автор: УНИАН